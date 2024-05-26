الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

 كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل إيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب قضية المنشطات.

إقرأ أيضًا..

txt

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة المنشطات خاطبت بيراميدز وأكدت إيقافه لحين تحديد جلسة، بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة 3 أبريل الماضي وطلبوا رد من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر".

وأضاف أمير هشام: "إيقاف اللاعب جاء قبل ساعات قليلة من تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي كان يتواجد فيه اللاعب بعد تواصل حسام حسن المدير الفني معه".

واستنكر أمير هشام توقيت الإعلان عن العقوبة قبل تجمع لاعبي المنتخب الوطني، حيث أوضح أنه كان من الأولى إعلان إيقافه في وقت سابق ومن وقت رده على فساد العينة.

مواد متعلقة

‮«‬محامى‭ ‬الممولين‮» ‬‭‬محبوس‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬عامًا

«الوفد» تحاور نجوم رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الوزارة للاحتفال بشهر رمضان المبارك

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والداخلية

الجريدة الورقية