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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري

يورتشيتش المدير الفني
يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

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بيراميدز يُهنئ الأهلي بالتتويج بدوري الأبطال

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:  شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

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