تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عاما ومتهمه بقضايا سب.. من هي البلوجر هدير عبد الرازق بعد القبض عليها

البلوجر هدير عبد الرازق، أسم تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد القبض عليها، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على البلوجر المصرية الشهيرة هدير عبد الرازق داخل مسكنها بمنطقة القاهرة الجديدة،كما امرت بترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لمحبسها بعد انتهاء التحقيق معها، حيث قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

البلوجر هدير عبد الرازق وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحرض من خلالها على نشر الفسق والفجور.

البلوجر هدير عبد الرازق، كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض عليها، عن أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، حيث تبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع فيسبوك، والحكم الأول هو غرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف، والثاني الحكم بحبسها شهر وغرامة 2000 جنيه في قضية أخرى بالسب والقذف أيضًا.

زواج البلوجر هدير عبد الرازق

ودائمًا ما تثير البلوجر هدير عبد الرازق الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي، بداية من قصة زواجها من رجل أعمال يكبرها في السن بأكثر من 20 عامًا، ويدعى فتحي فايز، مرورًا باتهامها لسمكري بالتحرش عام 2020، وحتى أن تم القبض عليها اليوم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكان زواج البلوجر هدير عبد الرازق من رجل الأعمال فايز فتحي، حديث السوشيال ميديا في أبريل 2020، حيث كلل حبهما بالخطوبة ثم الزواج، ولكن سرعان ما تم الانفصال بسبب تعليقات المتابعين والتنمر حول فارق العمر بين البلوجر هدير عبد الرازق وفايز فتحي.

وحينها أعلنت البلوجر هدير عبد الرازق، في فيديو بث مباشر عبر موقع فيسبوك، انفصالها من رجل الأعمال فايز فتحي، بسبب التنمر على فارق السن بينهما.

من هي البلوجر هدير عبد الرازق؟

البلوجر هدير عبدالرازق عبدالقادر من مواليد 1998.

تزوجت من رجل أعمال بكبرها في السن بحوالي 20 عامًا، سرعان ما تم الانفصال بسبب فارق العمر بينهما.

عرفت هدير عبد الرازق بمحتواها الخادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عادة ما تظهر بملابس فاضحة.

واجهت اتهامات وبلاغات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عليها حكمين قضائيين، بسبب سب وقذف سيدة عبر الإنترنت.

ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق لقسم الشرطة بعد قرار حبسها لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ،قد ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر هدير عبد الرازق.

وتم ضبط البلوجر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول والذي عثر به على فيديوهات خادشة للبلوجر هدير عبد الرازق تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.