قررت جهات التحقيق، حبس البلوجر هدير عبد الرازق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

حبس البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ،قد ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر هدير عبد الرازق.

وتم ضبط البلوجر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول والذي عثر به على فيديوهات خادشة للبلوجر هدير عبد الرازق تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بـ 111 مليون جنيه.. القبض على شخصين بتهمة غسيل أموال حصيلة تجارة المخدرات

وفي سياق اخر ، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لغسله 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية لغسله الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.