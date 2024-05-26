تحرير 48 محضر وضبط 19 كيلو لحوم ودجاج وكبدة فاسدة بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بشوارع مدينة السنطة والسنطة البلد وقرى شبرابيل وشبراقاص وسبطاس ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير 48 محضرا و ضبط 19 كيلو لحوم ودجاح وكبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال ومطاعم شهيره

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير محضر ضبط 2 كيلو كبدة + اربعه كيلو مفروم بدون بيانات

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 10محاضر مخالفة للقرار 96 نقص اشتراطات صحية وعدد 10محاضر مخالفه للقرار 97عدم حمل شهادة صحية ، محضرين اعدام لعشرة كيلو خل بدون بيانات وكيلو جبنه رومى بدون بيانات وبها عفن

كما قامت مديرية التموين بتحرير 7محاضر عدم اعلان عن الاسعار محضرين بيع بازيد من التسعيرة للسجائر ، محضر نقص وزن خبز سياحى فينو

وقامت هيئة سلامة الغذاء عدد 12 محضر نقص اشتراطات صحية، اعدام 14 زجاجة عصير غير صالح للاستهلاك الادمى وعدد 6 عبوات بانية منتهية الصلاحية،محضر ضبط 13 كيلو فراخ واستربس ولحوم منتهية الصلاحية وتحرر محضر ضبط للفحص من قبل سلامه الغذاء بالاشتراك فى الفحص من الطب البيطرى

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .