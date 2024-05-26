«البترول» تنفى توقف أعمال الحفر والتطوير بحقل «ظهر»

كشفت وزارة البترول، حقيقة توقف أعمال الحفر والتطوير بأكبر حقل غاز في مصر"ظهر"، في البحر المتوسط.

ونفى حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، صحة ما نشر على احد الموقاع الخبرية، بشأن سحب شركة إيني سفينة الحفر سانتوريني، من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.

‏وأكد في بيان صحفي، أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر بمنطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهى عمله، وتحرك عن المنطقة، وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقًا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر.