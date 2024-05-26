القبض علي عاطل يدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب بالغربية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عاطلا بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

القبض علي عاطل يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب بالغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – 14 أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

العثور على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بالمنيا

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بجوار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المذكورة بجوار مديرية التربية والتعليم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود شخص يدعى ضياء علي طبيب بشري بمستشفى الجامعة قسم الأمراض النفسية والعصبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات