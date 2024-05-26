رئيس لجنة الإسكان بالنواب: مهلة التصالح على مخالفات البناء لن تُمد مرة أخرى

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن فتح باب التصالح على مخالفات البناء بدأ في 6 مايو الجاري، ويمتد لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن المهلة لن تمد مرة اخرى اذا تقدمت كافة الاعداد التي كانت ترغب في التصالح.

وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية " المحور "، أن اقصى مدة يسمح فيها بمد قانون التصالح على مخالفات البناء هو 3 سنوات، قائلا: من دفع 25 % من قيمة التصالح يمكن ان يقسط باقي المبلغ.

واشار إلى أن الفوائد على التقسيط في ملفات التصالح ميسرة وتصل ل 7% فقط كحد اقصى ، ومن دفع رسم التصالح وحصل على نموذج 10 لن تطبق عليه أي زيادة في مبالغ التصالح على مخالفات البناء.

المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنين

وكان قد أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، والتي تضمنت 10 ألاف و52 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية،و94 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات،و209 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأشاد محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات،أو من خلال التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط.