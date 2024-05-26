استمرار استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي لمدينة بنها

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برئاسة محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها وبحضور منى أحمد عبد الرحمن سكرتيرة عام مجلس المدينة، بمتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام سير العمل لطلبات التصالح المقدمة من مواطني المدينة بالمركز التكنولوجي طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكدت "عبد الرحمن" على تكثيف الأعمال وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وجاري التواصل على مدار اليوم وذلك اليوم الأحد.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية وخلال استمرار استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي لمدينة ومركز بنها وبشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية بهدف التيسير على المواطنين٠