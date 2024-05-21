ارتفاع أسعار الغاز المسال في آسيا لأعلى مستوى منذ ديسمبر

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا إلى أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر وبلغت حوالي 11.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار الغاز الطبيعي المسال

وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال سجلت ارتفاعا بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع واردات بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية لتخزين الغاز لفصل الصيف، وتجنب انقطاع الإمدادات في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع الواردات إلى تفاقم ضيق المعروض الناجم عن الاضطرابات في المرافق في ماليزيا وأستراليا.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأميركية على الطلب

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 46 سنتاً بما يعادل نسبته نحو 0.55% ليصل إلى مستوى سعر 83.25 دولار .

ونزل أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.69% إلى 79.25 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد من منتجي النفط الرئيسين بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن أوبك+ قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.