نائب محافظ البحيرة تتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمصنع تعبئة الغاز المسال بكفر الدوار بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، حيث قامت بمتابعة مراحل تعبئة الأسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة استلام الأسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الكشف بعد التعبئة والاختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة اختبار المياة" وقياس ضغط الإسطوانات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير المشروعات الخدمية والإنتاجية، كونها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

مشيرة أن محافظة البحيرة تولى اهتماما كبيرا بتلك المشروعات من خلال المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة عليها للتأكد من الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بها، واتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي، مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة بتلك المشروعات وتحفيزهم على زياده مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع أهمية توفير أحدث الأجهزة للكشف على الإسطوانات والتأكد من كفاءتها وجودتها، ووجهت بمراجعة كافة اشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة والصحة المهنية بالمصنع، مشيرةً إلى ضرورة مراعاة الإلتزام بالدقة والمهنية في إختيار العاملين وأهمية تدريبهم التدريب الأمثل بصفة دورية لتطوير العمل بشكل مستمر والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصنع.

من الجدير بالذكر أن المشروع يعمل بطاقة إنتاجية 220 طن يومى ويعمل به 200 موظف ما بين عمال وفنيين ومهندسين ويغطى إنتاج المصنع مدن ومراكز المحافظة.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بمدخل مدينة كفر الدوار وأكدت أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، ووجهت بالمتابعة المستمرة أثناء تنفيذ الأعمال، والالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة وكذا الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.