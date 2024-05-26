عاقبت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاما عن التهمة الأولى و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.

قرار جديد بشأن خطف شاب ووالدته في القليوبية

وتضمن أمر الإحالة في القضية، بأن قام كل من: " ا ع.س"، " س ا.م" 47 سنة، صاحبة محل فراخ، و" م ا.م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى مقيمين بخالد بن الوليد ميامى بدائرة مركز بنها، بخطف بالإكراه المعنوي المجني عليها طفلة 16 عاما، وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما إياها بالزواج منها مستقبلا.

كما واقع الطفلة وهي المجنى عليها بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عام، وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بإخبار أهلها عن مكان تواجدها، وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.

محاكمة سائق أنهى حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بالقليوبية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، جلسة 29 مايو المقبل، محاكمة سائق أنهى حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه، لاستكمال المرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 35492 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3807 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد ص م" 20 سنة سائق ومقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "حسين مصطفى عبد العظيم" بأن عقد العزم وبيت شبرا النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته، كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا، وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

وأثبت تحريات المباحث أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم عقد الأخير العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأعد لذلك السلاح الناري والذخائر، وتوجه الى المكان الذي ايقن تواجده به سلفًا وما ان شاهده أشهر سلاحه الناري وأطلق عيارًا ناريًا أعقبه عيارًا ناريًا آخر محدثًا إصابته بصدره والتي أودت بحياته، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة قتله عمدًا وإزهاق روحه، وأن السلاح المضبوط بإحرازه هو ذاته المستخدم في الواقعة، وإنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه وكذا ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم وبمواجهته قرر له بارتكابه الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الواقعة.

