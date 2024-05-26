مجلس الدولة الصيني يحث كوريا الجنوبية على العمل مع بكين

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم كوريا الجنوبية إلى العمل مع الجانب الصيني لفهم الاتجاه العام للصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، واحترام المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما.

وأضاف "لي" خلال اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول على هامش النسخة التاسعة من اجتماع القمة الثلاثي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بحسب وكالة الانباء الصينية - أنه من المأمول أن يصبح الجانبان جارين صديقين يتمتعان بثقة متبادلة وشريكين في الإنجاز المتبادل، وأن يعززا تنمية سليمة ومطردة وجوهرية للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية.

وأوضح أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 30 عاما، شهدت العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية نموا سريعا بفضل التعاون الاقتصادي والتجاري المثمر، الأمر الذي جلب منافع ملموسة للشعبين.

وقال إن البلدين يلتزمان بأفكار الاحترام المتبادل والانفتاح والشمول والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن مثل هذه الدروس القيّمة ينبغي على الجانبين الاعتزاز والتمسك بها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن سلاسل الصناعة والإمداد للصين وكوريا الجنوبية متشابكة بعمق، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يتمتع بأساس متين وإمكانات هائلة، متابعا أنه يتعين على الجانبين العمل معا لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وتوسيع نطاق التعاون، واغتنام المزيد من فرص التنمية معا.

وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع كوريا الجنوبية لتسريع المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين على أساس المنفعة المتوازنة، ودفع بناء المنطقة النموذجية للتعاون الدولي بين الصين وكوريا الجنوبية (تشانغتشون)، وتعزيز التعاون في التصنيع المتطور والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والطب الحيوي وغيرها من المجالات.

وقال لي إن الصين ستعمل على زيادة تسهيل الوصول إلى الأسواق وتقديم خدمة أفضل للاستثمار الأجنبي ومواصلة تعزيز بيئة أعمال من الدرجة الأولى تتسم بأنها موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، فضلا عن الترحيب بالمزيد من الشركات الكورية الجنوبية للاستثمار والقيام بأعمال في الصين.

وأعرب لي عن استعداد الصين لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع كوريا الجنوبية على المستوى متعدد الأطراف، والعمل بشكل مشترك على تعزيز التنمية السلمية للمنطقة والعالم.