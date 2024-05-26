سلهة التحضير.. اصنعي شرائح اللحم بالثوم زي المطاعم

شرائح اللحم بالثوم والليمون من الوصفات السريعة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها على خطى المطاعم، فتتميز بمذاق شهي ومكوناتها المتوفرة في كل منزل، لذا نقدم لك طريقة عملها.

شرائح اللحم

طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم والليمون

المقادير

- لحم العجل : كيلو (شرحات)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ربع كوب

- قشرة ليمون : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : ثلاث أرباع الكوب

طريقة التحضير

ضعي الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار عالية، وبمجرّد أن يسخن الزيت ضعي شرائح اللحم.

شوّحي شرائح اللحم في الزيت على كلا الجانبين حتى يتغيّر لونها.

أضيفي إلى شرائح اللحم كلٍ من: البهارات المشكلة، والفلفل الأسود، ثم أضيفي الماء المغلي.

غطّي المقلاة واتركي شرائح اللحم على نار متوسّطة من 20-25دقيقة حتى ينّضج اللحم.

امزجي في وعاء صغير كلٍ من: عصير الليمون، وقشر الليمون، والثوم المفروم، والملح.

أضيفي مزيج عصير الليمون فوق شرائح اللحم بعد نضّجها.

غطّي المقلاة وأطفئي النار، ثم قدّمي شرائح اللحم ساخنة.

فوائد تناول الثوم

1. جهاز المناعة

يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين، التي تتميز بخصائص مضادة للميكروبات والتي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر العدوى.

2. الأمراض المزمنة

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

3. مضاد للالتهابات

يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية.

4. طرد السموم

يمكن أن يدعم الثوم عملية طرد السموم الطبيعية في الجسم عن طريق المساعدة في التخلص من السموم والمعادن الثقيلة، وبالتالي تعزيز الصحة العامة.

5. تحسين نوعية النوم

يعتقد بعض الخبراء أن تناول الثوم الخام ليلاً ربما يساعد في تحسين نوعية النوم بسبب آثاره المهدئة والمريحة على الجسم.