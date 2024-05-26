الإسماعيلي يعلن إيقاف لاعبه لأجل غير مسمى

قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي.

وأنتهت مواجهة البنك الأهلي أمام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.