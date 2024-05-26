الأحد 26 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن إيقاف لاعبه لأجل غير مسمى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي.

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الإسماعيلي يخطف تعادلا أمام البنك الأهلي في الدوري

وأنتهت  مواجهة البنك الأهلي أمام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.

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الإسماعيلي يعلن إيقاف لاعبه لأجل غير مسمى

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