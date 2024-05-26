جولة تفقدية لوكيل شباب القليوبية بمراكز شباب شبرا الخيمة

نفذ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئه اليوم الأحد 26 مايو الجاري لتفقد ومتابعة بعض مراكز الشباب بادارة شبرا الخيمه والتى شملت متابعه مركز شباب مساكن اسكو ومنطي ومركز شباب بيجام ، وتضمنت المتابعة تفقد المشروعات الانشائية ومتابعة حمامات السباحة والتأكد من ضوابط الامن والسلامه وتوافر المنقذين والاسعافات الأولية .

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة عملية الاحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب مساكن اسكو ، والذى يتم تنفيذه عن طريق وزارة الشباب والرياضة من خلال شركة المدن بتكلفة انشائية تبلغ مليون جنيه وتشمل عملية احلال وتجديد النجيل الصناعى بالملعب والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 95% وبصدد الانتهاء من التنفيذ مع بداية الشهر القادم .

بينما فى مركز شباب منطى ، تفقد الصبروط ، حمام السباحة بالمركز وتابع تواجد عوامل الامن والسلامه والتأكد من تواجد المنقذين والاطلاع على الكارنيهات والأوراق الخاصة بهم ، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الصيانه الدورية للمياه وتنسيق اعداد المتدربين بما يتناسب مع عدد المنقذين ومساحة حمام السباحه.

واختتمت الجولة بمتابعة مركز شباب بيجام ، حيث تفقد الصبروط أعمال الاحلال والتجديد للملعب القانونى والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة وتم تسليمه ابتدائيا وشمل احلال وتجديد كامل للنجيل الصناعى ورفع كفاءة الملعب وتبلغ قيمة الأعمال مبلغ 2 مليون و500 الف جنيه ، كما تفقد حمام السباحة بمركز شباب بيجام بتواجد المدربين والمنقذين والتأكد من أوراقهم وأنهم مقيدين بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، ووجه الصبروط بضرورة اتخاذ كافة عوامل الامن والسلامة وفقا لضوابط الكود المصري للغوص والانقاذ .

وفى وقت سابق، أشار الدكتور محمود الصبروط، أن جولات المتابعة المستمرة تأتى وفقا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة انتظام متابعة الهيئات الشبابية والرياضية لضمان انضباط العاملين وسير العمل على الوجه الأكمل بما يحقق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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