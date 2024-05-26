أدوية حرقة المعدة تزيد من ضغط الدم بسبب تشبعها بالصوديوم

كشفت دكتورة في العلوم الطبية إيلينا ماليشيفا، تحتوي العديد من الأدوية على الصوديوم الذي يزيد من ضغط الدم ويتعارض مع عمل أدوية ارتفاع ضغط الدم.

وتذكر الدكتورة ماليشيفا أنه للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو مضاعفاته، ينصح المرضى عادة بالتقليل من الملح، لأنه يحتوي على الصوديوم، وهي مادة تسبب تورم جدار الأوعية الدموية بسبب احتباس السوائل، ومعها ارتفاع ضغط الدم.

وأشار الطبيب إلى أن مصدر الصوديوم ليس الملح فقط، وغالبًا ما يتم تضمينه أيضًا في الأدوية، وعلى سبيل المثال، علاجات حرقة المعدة.

ذكرت إيلينا ماليشيفا أن أدوية حرقة المعدة، بسبب محتواها من الصوديوم، لا تزيد من ضغط الدم فحسب، بل يمكن أن تتداخل أيضًا مع عمل أقراص خفض ضغط الدم.

وإن تركيز الصوديوم في مضادات الحموضة (أدوية حرقة المعدة) غالباً ما يكون مرتفعاً جداً، وانتبهوا إلى تركيبة الأدوية، وإذا كانت تحتوي على بيكربونات الصوديوم أو ألجينات الصوديوم، فإنها يمكن أن تزيد من ضغط الدم.

ولاحظ الطبيب أن العلاج الشعبي لحرقة المعدة، وهو الصودا، يحتوي أيضًا على الكثير من الصوديوم، وعند استخدامه، من السهل تجاوز كمية الصوديوم اليومية، مما يسبب التورم وارتفاع ضغط الدم.

ما هو ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، وتُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.

لا تظهر أي أعراض على أغلب المصابين بارتفاع ضغط الدم، رغم أنه قد يصل لمستويات عالية الخطورة وربما يكون ضغط دمك مرتفعًا منذ سنوات من دون أن تظهر عليك أي أعراض.

وقد يشعر قليل من مرضى ارتفاع ضغط الدم بما يلي:

الصداع

ضيق النفس

نزف الأنف