فريد بو سعيد يزور نقابة الموسيقيين في مصر

قرر وفد من نقابة الموسيقيين بلبنان على رأسهم النقيب فريد بو سعيد، زيارة مقر نقابة الموسيقيين بمصر بحضور الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته البالغة بوجوده في مصر والذى يعتبرها بلده الثانية، وأعرب عن سعادته بالمستوى الراقي والامتيازات التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

وكان كشف مصطفى كامل عن تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأضاف أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

وكان حرص المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الاحتفال بزفاف ابنته فرح ويوسف عبد الحكيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجموعة كبيرة من المطربين.

دينا

وبدأ حفل الزفاف المطرب مدحت صالح مقدمًا مجموعة من أشهر أغانيه، وخلال غنائه بنتي وحبيبتي بكى مصطفى كامل متأثرًا، كما قدم أغنية قلب واحد.

تامر حسني فى حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف كل من الفنانة بشرى، والفنان أحمد عصام الذي أحيا الحفل مقدمًا مجموعة من الفقرات بالألعاب النارية، والفنانة نادية مصطفى، والفنان صبري فواز، ومجموعة أخرى كبيرة من الفنانين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.

محمد رمضان ومصطفى كامل

وكان حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الاحتفال بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مصطفى كامل وابنته فرح

واحتفل مصطفى كامل بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أبرزهم حلمي عبد الباقى، والفنانة نادية مصطفي.

علق مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية علي الجدل المثار حول وضع كل من المطرب عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش أسمائهم على لوحات سياراتهم الفارهة.

مصطفى كامل وبشري

وأكد مصطفي كامل في تصريحات صحفية قائلا: أنا مش بتاع أرقام عربيات، ودوري في النقابة رعاية المهنة وأهلها وأي أمور قضائية تقدم تروح للنيابة مليش علاقة.

وكان حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على الرد بشأن اعتراض بعض المطربين والفرق على الرسوم التي فرضتها نقابة الموسيقيين، حيث فتح كامل ملف الرسوم النسبية، حيث تحدث نقيب الموسيقيين في فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكشف عن أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة.

محمد حماقي وعصام كاريكا



وقال مصطفى كامل في الفيديو: "بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيداً تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة وبناءات عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقره، وعلي المُتظلم إثبات عكس كل ما ورد لنا من المتعهدين بحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات".

وأعلن مصطفى كامل القرارات في أربعة نقاط هم أولاً: لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية حتى يتم تحصل الرسوم النسبية المقررة قانونياً، ودون مجامله أو تقاعس أو تخاذل".

تطبيق العدل



ثانياً: لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق فستم تطبيق العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها من معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه".

ثالثاً: لن أسمح إطلاقاً بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة علي حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضي".

رابعاً: أنا علي أتم الاستعداد لمواجهة من يتحايلون لمصالحهم الشخصية وأعرف من يدير هذه المسألة وقريباً جداً بإذن الله عرض قائمه بأسماء هؤلاء واحد واحد وكلهم لا يعملون بالفن نهائياً ولا يمارسون المهنة وعلي ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".