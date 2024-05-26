عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة لعائلة "خلة" في غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 12 شهدا وعشرات الإصابات بمجزرة لعائلة "خلة" في جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و 79990 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

70 منظمة دولية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة

طالبت 70 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والأممية، بإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة، في ظل سرعة تنامي الجوع، ومعدلات سوء التغذية الحاد، واتساع رقعته جغرافيًا وبين الفئات، خاصة الأطفال.

و أبرزت المنظمات الموقعة، ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن انعدام الأمن الغذائي تفاقم بشكل مطرد في القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على التجويع واستخدام سلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووثقت المنظمات تدهورًا خطيرًا في الأمن الغذائي مع الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة منذ 7 مايو الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

وشددت المنظمات على إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35903، والإصابات إلى 80420، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

مسئول فلسطيني: قوات الاحتلال ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على غزة

أكد المستشار الأول بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة الدكتور رزق الزعانين اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل 4 قنابل نووية، خلال عدوانها الأخير المستمر على القطاع غزة.

وقال الزعانين - في كلمته خلال الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أيضا أكثر من 3200 مجزرة جماعية، وقتلت أكتر من 35 ألف شهيد، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، وأكثر من 10000 امرأة فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التهجير؛ حيث دمرت كل مراكز الرعاية الأولية، من بينها الإسعاف والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والبني التحتية..مشيرا إلى أن التدمير طال المساجد حيث تم تدمير أكثر من 800 مسجد.