إسبانيا تطالب بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار

طالب وزير الخارجية الإسباني بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مزيد من المساعدات.

وقال “وزير الخارجية الإسباني”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق السلام والعدالة في المنطقة.

وتابع أن: "قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها"، مضيفًا :"دعونا لإقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين وتلقينا موافقة أكثر من 90 دولة".

مسؤول إسرائيلي: اجتماع متوقع للكابينت لبحث إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة





وفي سياق متصل، صرح مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساءً لبحث اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وقال مصدر مطلع إنه تم اتخاذ قرار باستئناف المحادثات بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.



وحسب الوكالة الفرنسية، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أو جنسيته في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناءً على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة، لكن مسؤولًا في حركة حماس نفى في وقت لاحق السبت ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف المحادثات في القاهرة يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لرويترز تعليقًا على التقارير "لا يوجد موعد".



وبعد مرور أكثر من 7 شهور على اندلاع الحرب في غزة، يبذل الوسطاء جهودا حثيثة من أجل تحقيق انفراجة. وتسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في حين تسعى الحركة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل وإنهاء الحرب.

ويتواصل القتال في غزة رغم الوساطة والأمر الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية لإسرائيل الجمعة بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، أمس السبت، إن إسرائيل أعلنت رسميًا استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع حماس، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وفدي الطرفين سيتوجهان للعاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان الإسرائيلي جاء بعد لقاء ثلاثي شارك فيه رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز.

ميدانيًا، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في رفح. وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة ولا سيما رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية "فورًا".

وفجر الأحد، أعلنت حماس أن مقاتليها نفذوا كمينًا ضد قوة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وأسير، لكن الجيش الإسرائيلي سارع إلى نفي وقوع أي من جنوده في الأسر.

وكثف الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد قصفه بالمدفعية والطائرات لقطاع غزة ولا سيما لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبه وكذلك لمناطق في وسط القطاع وشماله، بحسب ما أفاد شهود عيان.