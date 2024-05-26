شكري وجوزيف بوريل يؤكدان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، قال ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع الغذائي بقطاع غزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة.

وتابع: "نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية كي تكون هناك عملية سلام ممكنة وتحقيق حل الدولتين"، مضيفا: "قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حكم واجب التنفيذ".

وزير الخارجية الأيرلندي يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي حول غزة





وفي إطار آخر، توجه وزير خارجية ودفاع أيرلندا مايكل مارتن اليوم الأحد إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بحضور وزراء خارجية بعض الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول حرب غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية، في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة، أن الاجتماع الذي سينعقد غدًا في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل سيناقش آليات تنفيذ حل الدولتين.

وأفاد البيان بأن المملكة العربية السعودية والنرويج ستعقدان اجتماعا على هامش اجتماع المجلس الأوروبي مساء اليوم بحضور أكثر من 40 مشاركًا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

ووفقا للبيان، ستركز محادثات اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أيضا على حرب روسيا وأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وجورجيا، وستتضمن المزيد من المناقشات مع وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية أوكرانيا.

وصرح مارتن بأن هذه المناقشات الدولية تأتي بعد قرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين حيث توفر فرصة لتنسيق الجهود .. معربا عن تطلعه لمناقشة رؤية السلام العربي مع الدول التي تعمل عليها.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف إسرائيل للأعمال العسكرية في رفح..قال وزير خارجية أيرلندا : "إن هذا القرار له أهمية كبيرة ويؤكد خطورة الوضع في غزة؛ لأنه من غير المعقول وغير المقبول أن تستمر العملية في رفح، ويجب أن تتوقف على الفور".

وفيما يتعلق بأوكرانيا..أوضح مارتن أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سيواصل مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، خاصة وأن الوضع هناك لايزال يثير قلقا بالغا، ومن المهم مواصلة اتخاذ القرارات.

ورأى أن قمة السلام بين روسيا وأوكرانيا والتي ستعقد في سويسرا تعد حدثًا مهما وفرصة للمجتمع الدولي لمناقشة كيفية دعم عملية السلام المستقبلية..قائلا:"لقد شاركنا بنشاط للتشجيع على المشاركة الواسعة في القمة، وتعد اجتماعاتي اليوم وغدًا فرصة مهمة أخرى للقيام بذلك".