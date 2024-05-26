اندلاع حريق قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ أطلقت من غزة

كشف إعلام إسرائيلي، عن اندلاع حريق في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ أطلقت من غزة، جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية من قطاع غزة استهدفت تل أبيب ومناطق وسط القطاع.



وأشار إعلام إسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي شمال تل أبيب تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، وسماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو وسط إسرائيل، إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

وأضاف إعلام إسرائيلي، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر، حيث إن أطلقت الفصائل الفلسطينية لتل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.