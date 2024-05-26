وكيل تعليم قنا يكرم معلمات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد مصطفى عباس

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبة معلمات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية والمنفذات لمبادرة يوم في حب مصر التي رسخت لمفهوم الانتماء للوطن وتنشئة براعم رياض الأطفال على معرفة ثقافات الأقاليم المختلفة بمصر وأشهر الثقافات والفنون والمعالم الدينية والسياحية والصناعية لكل إقليم.

شهد التكريم الدكتور وائل سيد عبد الرحيم مدير عام التعليم العام وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذة هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بفكرة المبادرة المبتكرة، والتميز في تطبيقها وتفاعل تلاميذ رياض الأطفال معها وإتقانهم أداء الأدوار وتقمصها.

كرم الوكيل الصباح إبراهيم موجه أول إدارة قنا التعليمية، وسلوى عبد الحميد موجه المدرسة وجمال الراوي مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس والمعلمات وفاء محمد وهدى حسين وسحر زكي وتغريد أبو الحجاج وشيماء عبد المنعم ومروة جعفر والشيماء أبو الفضل ومها فتحي وأصيلة إبراهيم ورشا محمد وعطيات مخلوف ومروة جمال وفاطمة عبد الرازق.

أهدى توجيه رياض الأطفال إلى وكيل الوزارة ومدير عام التعليم العام الدروع التذكارية عرفانا بدورهما في رعاية فعاليات ومسابقات التوجيه ودعمهما لأنشطته المختلفة.

يذكر أن وكيل الوزارة قد شهد تدشين المبادرة التي حصلت على درع التميز من توجيه رياض الأطفال بالإدارة.

قنا ثالث المرحلة الثانوية ورابع المرحلة الإعدادية في الموسيقى ..

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مكتب مستشار مادة التربية الموسيقية، حصول مديرية التربية والتعليم بقنا، على المركز الرابع في منافسات المرحلة الإعدادية، والمركز الثالث في منافسات المرحلة الثانوية وذلك نتيجة مسابقة التربية الموسيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطلاب الفائزين بالمرحلتين الإعدادي والثانوي وحيا تفوقهم في نشاط يثري و يسهم في تنمية المهارات الحسية والسمعية وفي تحسين التحصيل الدراسي، كما أثنى على تشجيع و تدريب الطلاب من قبل معلمي مادة التربية الموسيقية والتوجيه بقيادة ريم عفت الموجه العام وتحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية.