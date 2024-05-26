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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يُهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

قد مجلس إدارة نادي إنبي التهنئة للنادي الأهلي، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على الترجي التونسي بالأمس السبت، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

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وجاء عبر حساب إنبي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجلس إدارة نادى إنــبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى يهنئ مجلس إدارة النادى الأهلى وجهازه الفنى واللاعبين وجماهيره العريضة بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه".

وكان الأهلي قد نجح في الخروج متعادلًا بنتيجة 0/0 من مواجهة الذهاب أمام الترجي، بينما نجح في تحقيق الفوز في القاهرة 1/0، من خلال هدف أحرزه اللاعب روجر أهولو في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

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