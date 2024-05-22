أسماء جلال وويجز في ظهور خاص بعد شائعات ارتباطهما (صور)

تصدرت أسماء جلال مؤشرموق البحث العالمي جوجل وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي بعد صورتها الأخيرة مع المطرب ويجز بمناسبة عيد ميلادها.

نشر مطرب الراب الشهير ويجز احتفالا بعيد ميلاد أسماء جلال صورة تجمعهما على انغام “سنة حلوة يا جميل” وذلك عبر خاصية الاستوري المصغرة على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام ، وهو ما جدد شائعات ارتباطهما مرة أخرى.

وكان قد ارتبط اسم أسماء جلال بـالمطرب ويجز، وذلك بسبب الظهور المتكرر للأولى وهي تتفاعل دائما مع أغاني الأخير، كما انه انقطع ظهور أسماء مع الفنانة هدى المفتي بعد علاقتها مع ويجز.

آخر أعمال أسماء جلال

يعد مسلسل أشغال شقة، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، هو آخر اعمال الفنانة وهو من بطولة الفنان هشام ماجد، وشارك فيه كل من: مصطفى غريب، انتصار، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، وغيرهم، وحقق العمل نجاحا كبيرا، حيث يحضر صناع العمل الجزء الثاني له تمهيدا عرضه في موسم رمضان المقبل ٢٠٢٥.

من هي أسماء جلال

ممثلة مصرية رشحها المخرج بيتر ميمى مسلسل الأب الروحي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور فى أولى تجاربها الدرامية، من خلال شخصية “حياة” الفتاة الصعيدية، التى قدمتها فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى"، الذى كان بمثابة انطلاقة لها للمشاركة فى دراما رمضان ٢٠١٧، كما شاركت فى ثلاثة أعمال درامية، وهى مسلسلات "كلبش: مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل "حتى لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير ، كما شاركت في مسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حلقة بعنوان "حلقة الندم"، كما شاركت في "لعبة النسيان، خلي بالك من زيزي، أشغال شقة".