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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فريق المقاولون للسباحة يستعد للموسم الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

استعدادا للموسم الجديد وبناء على تعليمات رئيس جهاز السباحة بنادي المقاولون وبالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضى تم عمل ورشة عمل لجميع مدربين ومعلمين السباحة وقطاع التجهيزى استعداد للموسم الصيفى الذي يبدأ فعالياته في ١ / ٦ / ٢٠٢٤ وحرصا على مستوى افضل لجميع المشتركين تم شرح وتوضيح خطة العمل خلال الموسم الجديد وتحديد نقاط الضعف والقوة للوصول لمستوى أفضل لجميع السباحين.
 

جهاز السباحة بـ المقاولون العرب:  


يتكون جهاز السباحة من، رئيس جهاز السباحة د.هانى فاروق ومدير قطاع المدارس والتجهيزى  ك.محى عبد الموجود والمدير الادارى ك.أحمد شرقاوى .

في سياق آخر، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهائي دوري الرياضة للجميع في مركز شباب الجزيرة بحضور الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري والعربي.

شارك في المباريات النهائية أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار يمثلون سبع أندية هم النصر والأهلي والمقاولون العرب والترام ومركز شباب الديوان بأسوان ونادي هولوليدو ونادي الناصر بالبحيرة. 

على الجانب الآخر، شهدت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب في اليوم الثاني على التوالي إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الواعدين من مواليد 2007 إلى 2011. 
وخلال هذه الاختبارات، برز أداء مجموعة من اللاعبين المميزين الذين أظهروا مهارات فنية واعدة وتم أعطائهم فرصة أخرى للتدريب والتطوير.
ويأتي هذا الإقبال الكبير على اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب على أهمية استقطاب أفضل المواهب الشابة وإتاحة الفرص لهم للتطور والنمو لانضمامهم لصفوف فرق القطاع. 
 

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