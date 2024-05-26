عاجل
الأولى منذ 4 أشهر.. تل أبيب تتعرض لرشقة صاروخية إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل السيسي يوجه بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان ينشر كواليس نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد رمضان
محمد رمضان

سيطرت الفرحة خلال الساعات القليلة الماضية علي فريق النادي الأهلي ومشجعيه، وذلك بعد الفوز في مباراته على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء أمس السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

محمد رمضان يتصدر مؤشرات البحث

وتصدر النجم محمد رمضان مؤشرات البحث على "جوجل"، منذ إعلانه عن المشاركة بـ الفقرة الفنية الافتتاحية في مباراة الأهلي والترجي التونسي.

محمد رمضان ينشر كواليس نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص محمد رمضان، على نشر صور وفيديوهات من كواليس مشاركته في الحفل، الذي ظهر فيه وهو يرتدي "تيشيرت" أسود مطبوع عليه صورة الزعيم نيلسون مانديلا.

 

ونشر محمد رمضان، أيضًا مقطعًا مصورًا، وثق به لحظة وصوله إلى ملعب استاد القاهرة، وعلق علي الفيديو قائلًا: "إفريقيا هل أنتم مستعدون؟"

محمد رمضان: سعيد بالمشاركة في حفل نهائي أبطال إفريقيا

وأعرب محمد رمضان، عن سعادته للمشاركة في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا سيما أنه سفير للاتحاد الإفريقي، كما تمنى فوز فريقه الأهلي المصري بالبطولة.

 

الاتحاد الإفريقي يعلن عقد إتفاقية مع محمد رمضان

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت سابق عن وجود اتفاقية مع الفنان محمد رمضان، والتي هي مشاركته بفقرة غنائية قبل بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة صعود فريق مصري أو حتى عربي للمباراة الختامية.

 

غياب محمد رمضان عن مارثون رمضان 2024

على الجانب الآخر، غاب الفنان محمد رمضان عن موسم رمضان 2024، ويحضر حاليا لفيلم "أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

مواد متعلقة

أكرم توفيق: استحقينا حصد دوري أبطال أفريقيا والجماهير كلمة السر

محمد رمضان.. "نمبر وان" يشعل استاد القاهرة الدولي بحفل نهائي دوري الأبطال

محمد رمضان "نمبر وان" في إثارة الجدل

للمرة الأولى .. محمد رمضان يشارك في مهرجان موازين 2024
الجريدة الورقية