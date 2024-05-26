أزهر سوهاج تعلن مواعيد الالتحاق برواق الطفل بالفروع الجديدة

تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أعلنت إدارة الرواق الأزهري بسوهاج، برئاسة الدكتور نور الرمادي، مواعيد الالتحاق برواق الطفل بمقار الفروع الجديدة إدارات (طما - طهطا - سوهاج - دار السلام - أخميم - البلينا).

وأوضح مدير الرواق الأزهري بسوهاج، أن مواعيد التقديم بدأت من الثلاثاء الموافق 23 من شهر مايو 2024، وحتى الثلاثاء الموافق 3 من شهر يونيو 2024 وذلك من خلال التقدم إلكترونيًّا عبر الرابط التالي:-

https://forms.gle/jpgYhN8Hkj3z3Mvw6

أما التقديم الورقي فيكون بمقار الفروع الموضحة، مع استيفاء الأوراق المطلوبة، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، بالأيام المحددة بالإعلان.

وفي سياق متصل انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو الجاري تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى إدارات منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .



وأوضح محمود جاد الرب مدير المكتبات ومنسق المشروع بالمنطقة أن التصفيات تشمل جميع إدارات منطقة سوهاج الثلاتة عشر، وتجري التصفيات فى ثلاث مستويات:-

الأول للمرحلة الابتدائية « ويشمل من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي»

الثانى للمرحلة الابتدائية « ويشمل من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي »

الثالث ويشمل « المرحلة الإعدادية»

الرابع ويشمل «المرحلة الثانوية».

وأشار منسق المشروع بالمنطقة، أنه سوف يتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى ليكون ممثلاً لإدارته فى التصفيات التى سوف تجرى بعد غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٨م على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية والتى سوف يتم فيها تصعيد طالب من كل مستوى للمنافسة على مستوي مناطق قطاع المعاهد الأزهرية.