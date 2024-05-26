محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وثمن رحمي، الدور الرائد للدار وقدرته على التواصل مع المواطن والتفاعل مع كافة قضايا المجتمع، ومواكبته لأحدث تكنولوجيا العصر، من خلال التطبيقات الرقمية ، مشيرًا إلى أن دور الصحافة في إبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية ودورها الرائد في التصدي للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أعرب المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، مشيدًا بما تحقق من إنجازات تمثل طفرة حقيقية وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية على أرض عروس الدلتا، ومثمنًا جهود المحافظ اليومية في متابعة تنفيذ المشروعات واهتمامه بكافة القطاعات و المجالات والتي بدورها ساهمت في تقديم خدمات أفضل للمواطن وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة التذكاري للمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر كما أهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر و الوفد المرافق له درع لمحافظ الغربية تقديرا علي جهوده المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.