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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

حازم الجندي يطالب بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بزيادة حجم إلانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات ألاساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد اإلنفاق العام والحفاظ على موارد وأصول الدولة وتنميتها وحسن استثمارها ودمج الهيئات والجهات المتشابهة في المسميات واالختصاصات وتقوم بنفس األدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الانفاق.

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واضاف الجندي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025   نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الاعمال، وزيادة حجم االستثمارات الموجهة لها.

وششد الجندي علي ضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الاداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى , مع التشديد في خطة واضحة لخفض معدالت التضخم خاصة بعد تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة موارد النقدألاجنبي، وكذلك خفض األسعار للسلع األساسية واالستراتيجية لطمأنة المواطنين، والاهتمام بتوعية المواطنين بكافة الجهود المبذولة والتداعيات والتحديات.

 

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