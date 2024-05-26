"مناهضة العنف ضد المرأة" على طاولة المناقشات بمطاي

تواصل مديرية الشباب والرياضية بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية ، وإنطلاقا من تفعيل نشاط وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمراكز الشباب ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وعقدت ندوة عن العنف ضد المرأة بمركز شباب كوم مطاي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمطاي ، ضمن خطة النشاط عن شهرمايو ، وبحضور خالد زايد مدير الإداره ، ومدير مركز الشباب ، وأعضاء مجلس الإدارة ، ومنسقي ومنظمين مناهضة العنف ضد المرأة داخل القرية ، وناقشت الندوة التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وأهميتها ، ودورها فى مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة او الفتاة .

وشمل اللقاء عرض تقديمي عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، مدعم بالصور لتوضيح رؤية الوحدة ودورها وأشكال العنف ، التي تتصدى لها داخل وخارج المركز ، وكيفية التواصل مع الوحدة بشكل مباشر وعبر الإنترنت ، وتم مناقشة بعض الإجراءات القانونية الصحيحة ، للتعامل مع المشكلات التي تواجه المرأة ، وعرض أهم المشكلات الشائعة من خلال مدير الإدارة، وكذا تم عرض أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي ، وآثارها المدمرة مثل ختان الإناث ،زواج القاصرات ، كما تضمنت فقرات الندوة عرض مواهب للحضور حول المرآة من أشعار ورسومات مبدعة ، كما قامت إحدى المشاركين بطرح بعض الأسئلة للمحاضر وطرق الحل .

وتم فتح الحوار للحاضرين لعرض الأسئلة والمقترحات ، وأهم مشاكل التى تواجه المجتمع ، وتم الرد عليها ، والإشارة الى أنه سوف يتم توفير مكان داخل المركز ، خاص بمناهضة العنف ضد المرأة ، وإستقبال أى شكاوي من الأعضاء ، كما تم التوجيه للأعضاء للتصدى للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، داخل بلدها او مكانها او مجتمعها ، والتعرف والمشاركة في كافة الأنشطة المدرجة بالخطة ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء المديرية للشباب و للرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة شباب مطاي.