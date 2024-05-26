الأحد 26 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"مناهضة العنف ضد المرأة" على طاولة المناقشات بمطاي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تواصل مديرية الشباب والرياضية بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية ، وإنطلاقا من تفعيل نشاط وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمراكز  الشباب ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وعقدت ندوة عن العنف ضد المرأة بمركز شباب كوم مطاي التابع لإدارة الشباب والرياضة  بمطاي ، ضمن خطة النشاط عن شهرمايو ، وبحضور  خالد زايد مدير الإداره ، ومدير مركز الشباب ، وأعضاء مجلس الإدارة ، ومنسقي ومنظمين مناهضة العنف ضد المرأة داخل القرية ، وناقشت الندوة  التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وأهميتها ، ودورها فى مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة او الفتاة .

وشمل اللقاء عرض تقديمي عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، مدعم بالصور لتوضيح رؤية الوحدة ودورها وأشكال العنف ، التي تتصدى لها داخل وخارج المركز ، وكيفية التواصل مع الوحدة بشكل مباشر وعبر الإنترنت ، وتم مناقشة  بعض الإجراءات القانونية الصحيحة ، للتعامل مع المشكلات التي تواجه المرأة ، وعرض أهم المشكلات الشائعة من خلال مدير الإدارة، وكذا تم عرض أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي ، وآثارها المدمرة مثل ختان الإناث ،زواج القاصرات ،  كما تضمنت فقرات الندوة عرض مواهب للحضور حول المرآة من أشعار ورسومات مبدعة ، كما قامت إحدى المشاركين بطرح بعض الأسئلة للمحاضر وطرق الحل .

وتم فتح الحوار للحاضرين  لعرض الأسئلة والمقترحات ، وأهم مشاكل التى تواجه المجتمع ، وتم الرد عليها ، والإشارة الى أنه سوف يتم توفير مكان داخل المركز ، خاص بمناهضة العنف ضد المرأة ، وإستقبال أى شكاوي من الأعضاء ، كما تم  التوجيه للأعضاء  للتصدى للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، داخل بلدها او مكانها او مجتمعها ، والتعرف والمشاركة في كافة الأنشطة المدرجة بالخطة ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف وكلاء المديرية للشباب و للرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة شباب مطاي.

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