 "مفترق طرق".. حكاية زوجة تحاول استعادة حياتها

ينتظر جمهور المنصات الإلكترونية، موعد انطلاق مسلسل «مفترق طرق»، بطولة النجوم هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، والتي تحمل قصته مغامرة داخل حياة زوجة رجل معروف تتعرض لضغوطات كبيرة بعدما تورط زوجها في قضية ضخمة شغلت الرأي العام.

مسلسل «مفترق طرق» مقرر أن يعرض يوم 2 يونيو عبر منصة إلكترونية شهيرة، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، الذي يتحدث عن أليسيا فلوريك، وهي زوجة المحامي العام اللامع بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد سياسي وجنسي كبيرة، ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها".

مفترق طرق

مفترق طرق

أبطال «مفترق طرق»

مسلسل «مفترق طرق» من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم «في مهب الريح»، بدأ تصويره في يوليو 2022، وكان من المقرر عرضه بداية 2023، على أن يعرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة فهو مكون من 45، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ظروف إنتاجية.

مفترق طرق

ماجد المصري: أقدم شخصية محافظة خلال الاحداث

وفي نفس السياق، كشف ماجد المصري، تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا: "أجسّد شخصية مُحافظة، مضيفًا: لقد بذلنا مجهودا كبيراً في العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد".

وروجت منصة العرض، للمسلسل عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، ونشرت البرومو التشويقي الأول، والذي ظهر خلاله الفنان ماجد المصري، معلقة على الفيديو: "في طرق عبارة عن مغامرة وفي مغامرة ممكن تكون نهاية لطريق جميل".

مفترق طرق

كانت الشركة المنتجة، طرحت بوسترات مسلسل «مفترق طرق»، بطولة النجوم، إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، والمقرر انطلاق عرضه يوم 2 يونيو، عبر منصة إلكترونية شهيرة.

مفترق طرق

ومن ناحيتها، روجت هند صبري، للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وذلك من خلال نشر البوستر الترويجي، معلقة عليه: "مفترق الطريق هو اللي بنقرر فيه القرار الحاسم لبداية طريق جديد انتظروا مسلسل مفترق طرق قريبًا على شاهد، حكايات لا تنتهي".

مفترق طرق

آخر أعمال إياد نصار

كانت آخر أعمال الفنان إياد نصار، مسلسل صلة رحم، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وحصد إرشادات عدد كبير من النقاد والجمهور.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في إطار الـ 15 حلقة، حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة، وشاركه بطولته الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

«فضل ونعمة» .. آخر عمل سينمائي للفنانة هند صبري+

كانت آخر أعمال هند صبري فيلم فضل ونعمة، الذي عَرض خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، وضم نخبة من أبرز النجوم بينهم ماجد الكدواني، محمد ممدوح، محمود حافظ، وهو من تأليف أيمن أوتار، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول صاحب مطعم، يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالكثير من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.