أفيشات مسلسل «مفترق طرق» استعدادًا لعرضه بمنصة شهيرة

طرحت الشركة المنتجة، بوسترات مسلسل مفترق طرق، بطولة النجوم، إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، والمقرر انطلاق عرضه قريبًا، عبر منصة إلكترونية شهيرة.

مسلسل مفترق طرق، مقرر أن يعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عبر منصة إلكترونية شهيرة.

مسلسل مفترق طرق

تفاصيل مسلسل مفترق طرق

يعد مسلسل مفترق طرق، من أضخم أعمال منصة شاهد الإلكترونية، ويضم مجموعة كبيرة من مجوم الدراما، وهم : هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل مفترق طرق

ويتكوّن العمل من 45 حلقة، وهو مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، الذي يتحدث عن أليسيا فلوريك، وهي زوجة المحامي العام اللامع بيتر فلوريك، الذي يُسجن بعد تورطه في فضيحة فساد سياسي وجنسي كبيرة، ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها".

هند صبري تروج لـ مفترق طرق

روجت هند صبري، للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وذلك من خلال نشر البوستر الترويجي، معلقة عليه:" مفترق الطريق هو اللي بنقرر فيه القرار الحاسم لبداية طريق جديد انتظروا مسلسل مفترق طرق قريبًا على شاهد، حكايات لا تنتهي".

مسلسل مفترق طرق

ماجد المصري : بذلنا مجهود كبير في مفترق طرق

وكشف ماجد المصري، تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا: "أجسّد في المسلسل شخصية مُحافظة، مضيفًا: لقد بذلنا مجهودا كبيراً في العمل وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد".

آخر أعمال إياد نصار

كانت آخر أعمال الفنان إياد نصار، مسلسل صلة رحم، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وحصد إرشادات عدد كبير من النقاد والجمهور .

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في إطار الـ 15 حلقة، حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.