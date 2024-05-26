النائب عمرو عكاشة: القيادة السياسية استطاعت تحقيق النمو الاقتصادي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الإرادة الصلبة للرئيس عبدالفتاح السيسي حطمت كل التحديات والأزمات بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وحرب غزة.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024-2025، أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة يتطلب بيئة مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وهو ما عملت عليه القيادة السياسية طوال السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحديات الكبرى تتضمن التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، لحماية حق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.

وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تعليم وتدريب الشباب علي كل الحرف والمهن التي نحتاج إليها حتي يكون لدينا عماله مدربة حتي نقضي علي البطالة ونوفر فرص عمل للشباب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع حياة كريمة من اعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في كل محافظات الجمهورية، وعكس حرص الرئيس السيسي علي توفير مستوي معيشة يليق بالمواطن البسيط .

وأعلن النائب عمرو عكاشة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصاديات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي.