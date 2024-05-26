البحيرة: توريد 217 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 217 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وقالت بلبع، اليوم الأحد، إن الدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايدا مستمرا في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالعمل على تذليل جميع العقبات أمام المزارعين، حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف؛ نظرا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

وقال محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد



وأكد على متابعة جميع التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.