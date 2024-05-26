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رئيس التحرير
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باحثة بـ "المصري للفكر": مصر استغلت ثقلها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

نرمين سعيد
نرمين سعيد

أكدت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر استغلت ثقلها في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن الدور المصري الذي تلعبه منذ بداية الحرب في غزة كبير جدًا.

 

وشدد “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية على القناة “إكسترا نيوز”، على أن مصر تسير في مسارين لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا أن المسار السياسي التفاوضي مع كافة دول العالم، والمسار الثاني يتعلق بالضغط لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر نجحت في إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضافت أن الدولة المصرية قامت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بعد إدخالها للمساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم أن العملية معقدة للغاية وأن المساعدات التي دخلت إلى القطاع منذ دخول الرصيف العائم حيز العمل هي قليلة جداً ولا تكفي حاجة القطاع.

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