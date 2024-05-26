إعلام إسرائيلي: اعتراض 10 صواريخ بعد تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب

ذكر إعلام إسرائيلي اعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال الإعلام الإسرائيلي إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية





وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم، رام الله، نابلس، الخليل، جنين، والقدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بالضرب واعتقلت 20 منهم، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 8875.

ومن جانبه ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 81 شخصا، وإصابة 223 آخر، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم، يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 35984 شهيدا، والإصابات إلى 80643، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تتضمن المفقودين والضحايا تحت الركام الذين لم يتم انتشال جثثهم حتى الآن.

وفي اليوم ال233 من الحرب، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية، على مناطق متفرقة في غزة، وسط اشتباكات في محاور التوغل ومعارك محتدمة في جباليا شمالا، حيث أعلنت كتائب القسام أمس عن أسر جنود إسرائيليين، ونفي جيش الاحتلال، رغم نشر القسام مقطع فيديو مختصرا للعملية.

ومن المتوقع أن يتم هذا الأسبوع استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، بعد أسبوعين من وصولها إلى طريق مسدود.