طارق تهامي يطالب بمشاركة "حياة كريمة" في إقامة مشروعات صناعية بالقرى

أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وطالب تهامي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، بإطلاق مبادرة وطنية على خطى حياة كريمة وبمشاركتها لإقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي على البطالة مع تنويع الأنشطة حتى لا تكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العملة الصعبة.

وأعلن تهامي موافقته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 مشيدة بالتقرير وما جاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ما تهدف الدولة المصريه من تطوير في ظل الجمهورية الجديدة.



