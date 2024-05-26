رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام الدراسي

تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، لجان الامتحانات بكليات الصيدلة وطب الأسنان والألسن لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

واطمأن رئيس جامعة عين شمس على سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة لراحة الطلاب ومساعدتهم على التركيز وأداء الامتحانات فى هدوء ونظام ورافق سيادته أثناء الجولة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات.

وبدأت الجولة بتفقد رئيس جامعة عين شمس لجان الإمتحانات بكلية الصيدلة ووجه بضرورة تنظيم الطلاب داخل اللجان والحد من ظاهرة الغش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشاغبين.

انطلاق امتحانات جامعة عين شمس

وانطلقت امتحانات جامعة عين شمس بالكلية يوم 18 مايو الجاري وتنتهى مع موعد إجازة نصف العام حيث بلغ إجمالى عدد طلاب كلية الصيدلة للبرامج 2200 طالب وتعقد الامتحانات بالكلية على فترتين في اليوم لعدد 26 لجنة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأكد من سلامة الطلاب قبل تأدية الامتحانات من قياس لدرجات الحرارة والتعقيم.



ومر رئيس جامعة عين شمس على كلية طب الأسنان لتفقد أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي والتى انطلقت الأسبوع الماضى، وأجرت الكلية اليوم امتحان لعدد 19 لجنة لإجمالى 441 طالب المستوى الرابع ،فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب بالكلية 2500 طالب مرحلة البكالوريوس و فى برنامج الساعات المعتمدة بلغ عدد الطلاب 310.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس خلال الجولة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها واكد على منع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى اللجان وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة ، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

واختتم رئيس جامعة عين شمس الجولة بالمرور على كلية الألسن والتي تبدأ بها اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى حيث تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين لجان الامتحانات ولجان الساعات المعتمدة لعدد 117 لجنة وتقام الامتحانات على فترتين بالكلية.

وخلال الجولة أجرى رئيس جامعة عين شمس حوار مع الطلاب للإطمئنان على الإمتحان ومدى قياس الإمتحانات لمستوى الطلاب ومطابقتها للمواصفات ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للإمتحان

وفى ختام الجولة أكد رئيس جامعة عين شمس ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وتوافر كافة الخدمات اللوجسية للطلاب المٌمتحنين من إضاءة وتهوية وغيرها من أدوات لجعل الامتحانات جيدة ومريحة.

ويذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس كان قد اتخذ حزمة من الاجراءات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منها التأكيد على إرشادات الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية ، التأكيد على عدم دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة مع الإعلان عن عقوبة استخدامه بوضوح بكل الأماكن.

وانتهت جامعة عين شمس من أعمال الصيانة اللازمة لمبنى الامتحانات والخيمة لاستقبال 3500 طالب مع تكليف كليات الجامعة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الامتحانات، يتضمن أعداد الحضور من الطلاب والغياب وحالات الغش والحالات المرضية.