إصابة مواطنين في حريق بمصنع شحم السيارات فى الفيوم

أصيب مواطنان في حريق شب بمصنع شحم السيارات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وإخماد النيران والسيطرة علي الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغًا بنشوب حريق بمصنع لزيوت السيارات بالمنطقة الصناعية، بكوم أوشيم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين ان حريق شب بمصنع شحم السيارات بالمنطقة الصناعية الاولي، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران و أسفر الحريق عن اصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

وفى وقت سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله داخل احدي الكافيهات بحي لطف الله بدائرة قسم شرطة الفيوم ، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام ، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي , وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين ان الشاب يدعى ح.ن -21 عاما، وانه اصيب بصعق كهربائي أثناء عمله في كافيه في نطاق حي لطف الله بمدينة الفيوم وأكد شهود عيان أن وفاة الشاب نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالكافية دون توجيه أي تهم لأشخاص .

وتم تحريرمحضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة والتى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وتسليم الجثة إلى أسرته والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبى وتولت التحقيق.