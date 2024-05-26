مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في كافية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله داخل إحدى الكافيهات بحي لطف الله بدائرة قسم شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الشاب يدعى ح.ن -21 عاما، وأنه أصيب بصعق كهربائي أثناء عمله في كافيه في نطاق حي لطف الله بمدينة الفيوم وأكد شهود عيان أن وفاة الشاب نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالكافية دون توجيه أي تهم لأشخاص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وتسليم الجثة إلى أسرته والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبى وتولت التحقيق.

تأييد حكم بالإعدام

وفى وقت سابق أمس قضت محكمة الاستناف الفيوم السبت، برفض الطعن على الحكم المقدم من دفاع المتهم المتهم بقتل بائعة خضروات وسرقتها، وتأييد الحكم بإعدامه.

كان دفاع المتهم قد طلب بعرضه على لجنة طبية خماسية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعيد، وأحمد محمد، وأحمد عابد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

كانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت في مارس الماضي، حكمها بالإعدام شنقًا ضد حسين السيد، المتهم بقتل بائعة خضروات وسرقتها وإلقاء الجثة في بحر سنورس بمحافظة الفيوم.

وترجع تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة سالمة عبد العال على، وشهرتها أم جمال، في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاة في بحر سنورس ورأسها مهمشة وطافية على سطح البحر.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وضم مفتش مباحث مركز الفيوم، و رئيس مباحث المركز، ومعاون المباحث بالمركز.

وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء الجريمة سائق تروسيكل يدعى حسين السيد في العقد السادس من العمر يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز الأسبوعية بمحافظة الفيوم وانه قام بقتلها وسرقتها والقى بجثتها فى بحر سنورس .القى القبض على المتهم وأحيل الى النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالته إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.