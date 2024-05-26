إشادة بتقدم تجهيزات كلية العلاج الطبيعي جامعة هليوبوليس

استقبل الدكتور جودة كامل هلال، رئيس جامعة هليوبوليس لجنة قطاع العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور أميرة التهامي رئيس اللجنة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالكلية والتقدم الملموس بها سواء من ناحية التجهيزات أو المستوى الدراسي للمقررات واماكن تدريب الطلاب والخريجين ومركز العلاج الطبيعي وتجهيزاته ما ينعكس على مستوى خريجي جامعة هليوبوليس منافسين متميزين في تخصص العلاج الطبيعي ويتيح الفرصة لهم بقوة للمنافسة في سوق العمل المحلى الإقليمي.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور هبة كمال عميد الكلية والدكتور رانيا قرقوشة وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

نبذة عن كلية العلاج الطبيعي في جامعة هليوبوليس

تسعى كلية العلاج الطبيعي في جامعة هليوبوليس إلى التميز والريادة في هذا المجال من خلال تقديم مناهج رائدة ومتطورة تهتم بدراسة التقنيات الحديثة في العلاج الطبيعي والميكانيكا الحيوية والعلوم الطبية والطبيعية. كما توفر الكلية التدريب الإكلينيكي والمهني للطلاب لمساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية في مجال مهنتهم المستقبلية. ويقوم البرنامج الأساسي بدور حلقة الوصل بين مقررات الكلية المتخصصة ودراسات التنمية المستدامة.

تعد كلية العلاج الطبيعي في جامعة هليوبوليس رائدة في اتباع نهج حديث للتدريس والبحث في مجال العلاج الطبيعي الذي يلعب دورا كبيراً لتحقيق الشفاء ويجمع بين العقل والجسم والطاقة بطريقة تعكس احتياجات المرضى الحقيقية ومشاكلهم وتقدم حلولاً مستدامة واستمرارية لها.

وتهدف المناهج الأكاديمية المتخصصة في كلية العلاج الطبيعي جامعة هليوبوليس إلى تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات العلمية والعملية والمهنية اللازمة لتخريج إخصائيين علاج طبيعي قادرين على تلبية احتياجات المجتمع وبقدرة تنافسية تساهم في ممارسة وتطوير العلاج الطبيعي من خلال التركيز على دراسة الموضوعات الآتية: اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العضلي العصبي وجراحاتها، اضطرابات صحة المرأة والطفل وجراحاتها، واضطرابات الجهاز الدوري التنفسي وتلك التي يتعرض لها كبار السن ووجراحاتها، والاضطرابات الجلدية والحروق، والتغذية العلاجية والعلاج بالأعشاب الطبية، وميكانيكا العمل، وتأهيل المعاقين.