تكريم رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة من نقابة صيادلة القليوبية

كرمت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية وعلى رأسها الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة نظرا لإسهاماته فى المجال الصيدلى.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامه ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمودة الجزار ونقباء المهن الطبية بالمحافظة.

رئيس جامعة هليوبوليس يؤكد ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى الصيدلة

وأعرب الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، على هامش الاحتفال عن سعادته لهذا التكريم مؤكدا أهمية دور الصيدلي في المجتمع كونه عامل أساسي في تحسين الرعاية الصحية وتقديم التوعية والنصائح الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة إلى أن التدريب هو الأساس للنهوض بأي مهنة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتقديم خدمة مميزة.

وطالب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة الجميع بضرورة التكاتف وتفعيل المشاركة المجتمعية فى المجال الصيدلة.

وأعرب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن سعادته بأي بروتوكول تعاون بين الجامعة النقابة في مختلف المجالات.