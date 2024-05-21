الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تكريم رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة من نقابة صيادلة القليوبية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية وعلى رأسها الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة نظرا لإسهاماته فى المجال الصيدلى.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامه ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمودة الجزار ونقباء المهن الطبية بالمحافظة. 

رئيس جامعة هليوبوليس يؤكد ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى الصيدلة

وأعرب الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، على هامش الاحتفال عن سعادته لهذا التكريم مؤكدا أهمية دور الصيدلي في المجتمع كونه عامل أساسي في تحسين الرعاية الصحية وتقديم التوعية والنصائح الطبية المقدمة للمواطنين. 

وأشار رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة إلى أن التدريب هو الأساس للنهوض بأي مهنة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتقديم خدمة مميزة. 

وطالب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة الجميع بضرورة التكاتف وتفعيل المشاركة المجتمعية فى المجال الصيدلة. 

وأعرب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن سعادته بأي بروتوكول تعاون بين الجامعة النقابة في مختلف المجالات.

مواد متعلقة

جامعة النيل تستقبل خريجي كلياتها خلال العشر سنوات الماضية

تكريم "كيم تك" للأجهزة العلمية في ملتقى كلية الزراعة بجامعة عين شمس

صالون جامعة النيل الأهلية يستضيف وزيرة البيئة للحديث عن التغيرات المناخية

شاهد.. أحدث صور لقناة السويس والعاصمة الإدارية بالقمر الصناعي "مصر سات2"

مشاركة فعالة لمصنع كيم تك للأجهزة العلمية في الجامعات

انطلاق الملتقي التوظيفي لكلية زراعة عين شمس غدًا

نشاط مكثف لجامعة كفر الشيخ بقوافل طبية وبيطرية وندوات توعوية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يترأس وفد طلابى لزيارة مصنع «كيم تك» للأجهزة العلمية بكفر الشيخ
الجريدة الورقية