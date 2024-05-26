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الأحد 26 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التعاون مع الصين لتحقيق السلام والازهار

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الأحد أهمية التعاون مع الصين بشكل وثيق ليس فقط من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بل أيضا من تحقيق السلام والازدهار في المجتمع الدولي.


جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس كوريا الجنوبية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).


وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أهمية العمل مع الصين لمعالجة الشكوك الاقتصادية المتزايدة في أعقاب الحرب المستمرة في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني..معربا عن أمله في أن تتمكن كوريا الجنوبية والصين من مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وسط الأزمات العالمية المعقدة اليوم.


ومن جانبه..سلط رئيس مجلس الدولة الصيني الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا أن الصين ترغب في العمل مع كوريا الجنوبية لتصبح جارة جيدة وموثوقة وشريكا داعما يساعد كل منهما الآخر على النجاح.


وتعد هذه الزيارة هي الأولي لرئيس مجلس الدولة الصيني لكوريا الجنوبية منذ توليه المنصب في مارس عام 2023.. حيث يزور كوريا الجنوبية لحضور قمة ثلاثية مع الرئيس يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية لكن العلاقات الثنائية توترت وسط تحالف سيول الوثيق مع واشنطن.
 

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