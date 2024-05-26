عاجل
إعلام إسرائيلي: القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل السيسي يوجه بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الحكومة تطالب بإرجاء مناقشة سياستها بشأن حفظ مال الوقف وتنميته إلى الغد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالبت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية بتاجيل مناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية وذلك لجلسة الغد.   

txt

مجلس الشيوخ يستوضح سياسة الحكومة حول حفظ أموال الوقف وتنميتها ..غدا

txt

مجلس الشيوخ ينتقل إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وكان جدول اعمال الجلسة العامة اليوم قد  تتضمن عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.  

كما تضمن ايضا  طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وجاء طلب تاجيل مناقشة طلبات المناقشة بعد ان عرض رئيس المجلس مناقشة تلك الطلبات علي الحكومة ولكن الحكومة طلبت التاجيل لجلسة الغد وهو ما وافق عليه المجلس وبدء في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

 

مواد متعلقة

رصيف غزة العائم يواجه انتكاسة لمحاولات أمريكا إيصال المساعدات للفلسطينيين
الجريدة الورقية