مجلس الشيوخ ينتقل إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس الشيوخ سينتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، عقب انتهاء العطلة الصيفية وعودة المجلس في الفصل التشريعي الجديد( أكتوبر المقبل ).

أضاف عباس خلال المؤتمر الصحفي بنادى الباسكو الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية ، للإعلان عن بطولة البسكو الدولية لرياضة « الباديل »، إن العاصمة ستصبح قريبا مقر الحكم في مصر مع انتقال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إليها .

وأوضح المهندس محمد العسال، أن دعم الدوله ممثلة في دعم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة المهندس خالد عباس ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، يستحق الإشادة .

ويشارك 88 لاعبا من خارج مصر، و من 18 دولة لأول مرة، في بطولة الباسكو بادل التى تنظمها شركة مصر ايطاليا .

كشف عباس ، عن طلبات كثيرة للحصول على أراضي بالعاصمة لإنشاء مشروعات متنوعة،.

وكانت شركة مصر إيطاليا العقارية، أعلنت نتائج أعمالها وانجازاتها لعام 2023، والتي أظهرت تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، وبلغ إجمالي المبيعات التعاقدية للشركة 16.1 مليار جنيه ، مقابل 9 مليارات في عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 79%، في حين ان ما حددته الشركة للمبيعات هذا العام هو 11 مليار جنيه، وهو ما يعني تجاوز المستهدف بنسبة 46% .



