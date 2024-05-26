وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الشرقية

بالتعاون مع مجمع النيل للإعلام ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة موسعة حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتنسيق بين مديرية العمل، ومجمع النيل للإعلام بالشرقية، والتي تأتي في إطار احتفالات شهر مايو بعيد العمال، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بمجمع إعلام الزقازيق، بمشاركة 100 من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين بالمديريات الخدمية، وشركات قطاع الأعمال العام ومجالس المدن، منها: مديرية الأوقاف، والمطاحن، والسكة الحديد، والمضارب، ومديرية الصحة، ومجلس المدينة، ومديرية الشباب والرياضة العاملة في نطاق محافظة الشرقية.

وذلك في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظات، للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل بانواعها وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية انه حضر الفعاليات الإعلامي الدسوقي عبدالله مدير مجمع إعلام الزقازيق والذى أثنى فى كلمته على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المشاركة بالندوة مثمناً دور وزارة العمل ومديرياتها والدفاع المدني في توفير بيئة عمل آمنة مشيراً إلى أن فعاليات الندوة الموسعة تأتي فى إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رئاسة الدكتورأحمد يحيى، بعيد العمال.

كما أشار لدور هيئة الاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى فى مجالات التوعية والتثقيف، وفوز مجمع أعلام النيل بالزقازيق بالمركز الأول على مستوى (96) مركز إعلام على مستوى محافظات الجمهورية.

ونوه مدير المديرية إلى أن الفعاليات تناولت أيضاً كلمة للدكتور محمد حمدي ربيع مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية أشاد فيها بالدور البارز لوزارة العمل وقياداتها ومديرياتها في مجال السلامة المهنية والتكامل مع معاهد السلامة.

وأكد العميد عبدالله سعادة وكيل إدارة الحماية المدنية بالشرقية، على ضرورة تأمين الحماية والمساعدة للمواطنين والتى تشكل العمود الفِقري لأعمال المرافق العمومية فهي مهمة من مهمات الحماية المدنية، فالحماية المدنية تعمل من أجل حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتهدف إلى توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية.

وأكد مدير مديرية العمل، فى كلمته على أن لقاء اليوم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية خلال حفل عيد العمال بمدينة العاشر من رمضان لعام 2024 بضرورة تفعيل دور كل الجهات ودور وزارة العمل في إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، كما ثمن جهود وزير العمل ودعمه الدائم لكل المديريات لنشر ثقافة السلامة، وقدم عرض موجز لأهم انشطة وإنجازات إدارة ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ومنها على سبيل المثال: ملتقيات التوظيف والسلامة والصحة المهنية، وندوات وحملات التوعية، وحصر المخالفات، وعمليات التفتيش، ومتابعة خطط الإخلاء للطواريء، والتدريب المهنى وغيرها من الملفات.

كما أثنى على دور مجمع إعلام الزقازيق في نشر الوعي لمختلف القضايا التي تهم المواطن الشرقاوي والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل المجالات عامة وفي مجال السلامة خاصة التي تعد فرصة لنا جميعًا للتعلم والتفاعل والتشارك في تجاربنا ولتقديم مجموعة متنوعة من النصائح للوصول لبيئة عمل أكثر أمانًا، كما أشاد بجهود الدفاع المدني في سرعة الاستجابة في حالة الأزمات والكوارث.

وأضاف مدير المديرية، أن الفعاليات تضمنت نشاط تفاعلي أعدته وأدارته المهندسة إيمان كمال استشاري السلامة بمديرية العمل بالزقازيق، تضمن أسئلة وأجوبة حول: ماهو الفرق بين الخطر والمخاطر، شروط الأمن والسلامة في بيئة العمل، والمخاطر باعتبارها الآثار الناتجة عن وقوع خطر، وشروط السلامة باتباع قواعد الملابس، وارتداء معدات الأمان، والحفاظ على النظافة الشخصية، والحفاظ على نظافة مكان العمل، وتعلم كيفية التصرف في حالات الطوارئ، والإبلاغ عن الحوادث في حالة وقوعها، كما أجابت الكيميائية رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية عن المخاطر المسببة للحوادث في بيئة العمل وأنوعها، ومنها المخاطر الكيميائية، ومخاطر العوامل البشرية، والمخاطر الصحية، والفيزيائية، والنفسية الاجتماعية، والمخاطر البيولوجية، والمخاطر التكنولوجية، والمخاطر الطبيعية في بيئة العمل.

وأوضح مدير المديرية دور وزارة العمل في توفير بيئة عمل آمنة من خلال جهاز السلامة ومتابعة المنشآت وعمليات التوعية، والتفتيش الميدانى، واتخاذ إجراءات فورية في بعض الحالات وتوقيع العقوبات والمحاضر، والكشف الدوري.