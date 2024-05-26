تعرف على مواعيد افتتاح معرض "خير مزارعنا لأهلينا"

افتتحت وزارة الزراعة " معرض خير مزارعنا لأهلينا"، ويضم المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الطازجة، من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وغيرها.

أسعار مخفضة

وتُباع جميع المنتجات في المعرض بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يُساهم في تخفيف العبء على ميزانية الأسرة المصرية، وتخضع جميع المنتجات المعروضة في المعرض لرقابة صارمة من قبل وزارة الزراعة لضمان جودتها وسلامتها.

وسيستمر معرض " خير مزارعنا لأهلينا" لبيع السلع الغذائية في المتحف الزراعي بالدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير منتجات غذائية طازجة بأسعار مخفضة، وحرصًا من وزارة الزراعة على حماية المستهلك من جشع التجار.

مواعيد العمل:

يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

موعد نهاية المعرض:

يُغلق المعرض أبوابه أمام المواطنين يوم 18 يونيو المقبل.

ما يميز المعرض:

تنوع المنتجات، حيث يضم المعرض حوالي 200 سلعة من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وغيرها.

أسعار مخفضة، و تُباع جميع المنتجات في المعرض بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يُساهم في تخفيف العبء على ميزانية الأسرة المصرية.

جودة عالي، و تخضع جميع المنتجات المعروضة في المعرض لرقابة صارمة من قبل وزارة الزراعة لضمان جودتها وسلامتها.

يُوفر المعرض منتجات من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص.

يستمر المعرض حتى 18 يونيو المقبل، وتوفر وزارة الزراعة السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة.

وتُواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الحثيثة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

المنافذ الثابتة:

-عددها 274 منفذًا موزعة على مختلف المحافظات.

-تقدم هذه المنافذ المنتجات الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

المنافذ المتحركة:

-أكثر من 33 منفذًا متحركًا تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية.

-تساهم هذه المنافذ في وصول السلع الغذائية إلى جميع المواطنين، حتى في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

أهداف هذه الجهود:

-الحد من الحلقات الوسيطة في عملية البيع، ما يُساهم في خفض أسعار السلع الغذائية.

-ضمان وصول المنتجات الطازجة عالية الجودة إلى المستهلك مباشرة.

-تخفيف العبء على ميزانية الأسرة المصرية.

-تحقيق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.