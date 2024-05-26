محو أمية 2 مليون مواطن.. الغربية تقترب من الصفر الافتراضي

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك لتكريم المحافظة؛ لحصولها على المركز الأول في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لمدة ثلاث سنوات متتالية، واعتلاء الفرع ترتيب محافظات الجمهورية بالهيئة العامة لتعليم الكبار عن التصنيف الثلاث أرباع سنوي عن العام 2023/2024 بمحو أمية 67338 مواطنًا بنسبة إنجاز 226.7%.

وأشاد رئيس الهيئة، بجهود محافظة الغربية، فقامت المحافظة بمحو أمية 220000 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية وهو انجاز كبير يساهم في الوصول للصفر الافتراضي، وإعلان محافظة الغربية خالية من الامية ، كما أشاد بما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ القوافل والمشروعات التي تنفذها الهيئة بالغربية لتنمية وتطوير العنصر البشري والذي هو محور التنمية.



ووجه ناصف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية، للقضاء على الأمية بالغربية، مؤكدا استمرار التعاون مع المحافظة في ظل الرؤية التي تتبناها المحافظة، مشيرًا إلى أن التغير التنموي والخدمي الملموس الذي تشهده عروس الدلتا، يعزز من مشاركة الهيئة في تنفيذ مزيد من الأنشطة والفعاليات من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 .

محو الأمية وتعليم الكبار أحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية

وأكد محافظ الغربية، أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة.

وأضاف المحافظ، أن لمحو الأمية بزفتى دورًا كبيرًا في تحقيق الإنجاز غير المسبوق واختيار مدينة زفتي للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة علي مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة في أن يكون التعلم مدي الحياة حقيقة وواقع للجميع.

وأضاف رحمي، أن اختيار زفتي جاء نتيجة للأنشطة التي شهدها المركز من مشروعات تنموية وتنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي مما ساهم في زيادة الوعى لدى المواطنين وبناء الإنسان وأسرة سليمة وقادرة علي المشاركة في عملية البناء والتنمية في محافظة الغربية.

واختتم اللقاء بإهداء رئيس الهيئة درع التميز لمحافظة الغربية، وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في مجال محو الأمية لمدة ثلاث سنوات متتالية في مبادرة حياة كريمة، كما أهدى محافظ الغربية درع المحافظة التذكاري للدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.