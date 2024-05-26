تدريب ذوي القدرات والهمم بمراكز الفنون وتنمية الإبداع بالشرقية

واصل مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريبات مراكز الفنون وتنمية الإبداع بمركزي شباب «ناصر، أبو حماد» والذي يتم تنفيذه بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمحافظة الشرقية ودعمهم بمختلف الانشطة «رياضية، فنية، مشغولات يدوية» وتضم المراكز من ذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات «العقلية، البصرية، الحركية، السمعية».

يتم تنفيذ التدريبات بمركز شباب ناصر كل يوم إثنين الساعة ٤ عصرًا، ويوم الجمعة الساعة ١٠ صباحامن كل أسبوع بمركز شباب ناصر، كما يتم تنفيذ التدريبات بمركز شباب أبو حماد يومي الأحد والأربعاء الساعة 5 عصرًا من كل أسبوع بمركز شباب أبو حماد.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، واشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، و مكتب قادرون بإختلاف بوزارة الشباب والرياضة متمثلا في الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف، وذلك للاهتمام ودعم ذوي القدرات والهمم بمحافظة الشرقية، ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة أندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم لقاءً توعويا حول «تحقيق المساواة بين الجنسين» بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تفعيلًا لمبادرة «كوني قدوة» والذي يستهدف بشكل عام التوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.

المساواة بين الجنسين في المجتمع

وخلال اللقاء، تم مناقشة المتدربات حول أوجه المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتم التنويه على أن المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف الخامس والذي ينص على: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.